Nans Bart Le Vélasquez Marseille, 4 juin 2023, Marseille.

Récital de piano

Au programme, Brahms, Chopin, Debussy

Artiste passionné, Nans Bart mène une intense activité de pianiste, de pédagogue et de musicien de chambre.

Accompagnateur au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il se produit en duo, trio et quatuor.

Au piano, son répertoire de prédilection est Chopin, Debussy, Beethoven et Liszt.

Également compositeur, Nans Bart remporte en 2010 le Concours International de composition de Cannes.

Après avoir obtenu les 1ers Prix de piano et Musique de chambre au Conservatoire d’Aix-en-Provence, il est lauréat du CNSM de Paris en 2011.

Nans Bart se produit régulièrement en concert en France et à l’étranger (Paris, Avignon, Aix-en-Provence, La Roque-d’Anthéron, Rome, Milan, Ljubljana…).

Titulaire du DNSPM d’interprétation pianistique et Professeur Diplômé d’État, Nans Bart est premier prix du Concours musical de France en 2015 et 2017.

Son premier album est sorti en 2018.

www.pianobart.com

Résidence Vélasquez 7ème étage

1 rue Daumier 13008 Marseille

Réservation au 06 14 31 59 55

Tarif : 15 €, gratuit pour les moins de 14 ans

