Le Vaumain en fête

2022-07-13 – 2022-07-13 15 La mairie du Vaumain vous invite à venir célébrer la fête national !

Paella servie à 20h,

Retraite des flambeaux à partir de 22h, suivi du feu d’artifice au Moulin de la Forge. La mairie du Vaumain vous invite à venir célébrer la fête national !

Retraite des flambeaux à partir de 22h, suivi du feu d’artifice au Moulin de la Forge. +33 3 44 46 11 57 La mairie du Vaumain vous invite à venir célébrer la fête national !

Retraite des flambeaux à partir de 22h, suivi du feu d'artifice au Moulin de la Forge.

