Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre

Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre, 10 décembre 2022, . Le Vaugueux et la montagne du Sépulcre



2022-12-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-10 16:00:00 16:00:00 Sise au pied de quatre collines, la ville de Caen s’étale dans la basse vallée de l’Orne.

Les collines s’appelaient montagnes ou monts fort couramment au Moyen-Âge. Le Sépulcre reconstruit en 1761 conserve une partie romane ; l’église, ronde jadis, conservait un morceau de la Vraie Croix devant lequel s’agenouillaient tous les Caennais le Vendredi saint.

Le faubourg du Vaugueux, bien caché, n’est pas ignoré des touristes ; c’est en quelque sorte notre place du Tertre.

Une visite menée par Pierre Bonard.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite. Ouverture de la billetterie le mercredi 13 octobre 2022 à 10h00 en ligne ou dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. Sise au pied de quatre collines, la ville de Caen s’étale dans la basse vallée de l’Orne. Les collines s’appelaient montagnes ou monts fort couramment au Moyen-Âge. Le Sépulcre reconstruit en… dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville