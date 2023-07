Balade autour des plantes sauvages comestibles et toxiques Le Vaubossard Concoret Catégories d’Évènement: Concoret

Morbihan Balade autour des plantes sauvages comestibles et toxiques Le Vaubossard Concoret, 15 août 2023, Concoret. Concoret,Morbihan .

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:30:00. .

Le Vaubossard Parking du Chêne à Guillotin

Concoret 56430 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-07-12 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande Détails Catégories d’Évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Le Vaubossard Adresse Le Vaubossard Parking du Chêne à Guillotin Ville Concoret Departement Morbihan Lieu Ville Le Vaubossard Concoret

Le Vaubossard Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/