« TOUT TOURNÉBOULÉ » PAR LA CIE LA LIMPROST Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin Catégories d’Évènement: Moncé-en-Belin

Sarthe « TOUT TOURNÉBOULÉ » PAR LA CIE LA LIMPROST Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin, 2 février 2024 18:45, Moncé-en-Belin. Moncé-en-Belin,Sarthe Théâtre / conte musical.

2024-02-02 fin : 2024-02-02 19:25:00. EUR.

Le Val’Rhonne

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



Theater / musical tale Teatro / narración musical Theater / Musikalisches Märchen Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 18:45 Catégories d’Évènement: Moncé-en-Belin, Sarthe Autres Code postal 72230 Lieu Le Val'Rhonne Adresse Le Val'Rhonne Ville Moncé-en-Belin Departement Sarthe Lieu Ville Le Val'Rhonne Moncé-en-Belin Latitude 47.89218 Longitude 0.20158 latitude longitude 47.89218;0.20158

Le Val'Rhonne Moncé-en-Belin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monce-en-belin/