Visite du Valmy Le Valmy Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visite du Valmy Le Valmy, 15 octobre 2022, Dijon. Visite du Valmy Samedi 15 octobre, 16h00 Le Valmy

Inscription obligatoire en ligne

Journées nationales de l’architecture Le Valmy Dijon La Toison d’Or Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté > avec Alice Mucchielli (GRAAM architecture)

L’architecte de la Cité internationale de la gastronomie et du vin vous propose une visite exceptionnelle du site et partagera avec vous son point de vue sur la réhabilitation de l’ancien hôpital général de la ville en un nouveau quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T16:00:00+02:00

2022-10-15T17:30:00+02:00 @Ville de Dijon – Philippe Bornier

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Le Valmy Adresse Dijon La Toison d'Or Ville Dijon Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Le Valmy Dijon Departement Côte-d'Or

Le Valmy Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Visite du Valmy Le Valmy 2022-10-15 was last modified: by Visite du Valmy Le Valmy Le Valmy 15 octobre 2022 Dijon Le Valmy Dijon

Dijon Côte-d'Or