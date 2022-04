Le vallon du Heimbach, sanctuaire de la nature Wingen, 27 juillet 2022, Wingen.

2022-07-27 – 2022-07-27

Un petit ruisseau qui serpente au fond du vallon, de vieux murets de pierres moussues, du bois mort à foison, des terriers, forêts et pentes escarpées… Le vallon du Heimbach est un petit bijou naturel, un de ces lieux où l’on se sent en communion profonde avec la nature. Partez à la découverte de ses habitants et de leurs indices de présence. L’intervenant évoquera en outre les intérêts de la libre évolution, là où elle est possible, ainsi que l’importance des anciennes forêts diversifiées dans la lutte contre le changement climatique.

Le vallon du Heimbach est un petit bijou naturel, un de ces lieux où l’on se sent en communion profonde avec la nature. Partez à la découverte de ses habitants et de leurs indices de présence. Sur inscription.

