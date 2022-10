L’AUTRE DE MOI – Cie Acta Le Vallon d’Or Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L’AUTRE DE MOI – Cie Acta Le Vallon d’Or, 8 mars 2023, Montrevault-sur-Èvre. L’AUTRE DE MOI – Cie Acta Mercredi 8 mars 2023, 10h30 Le Vallon d’Or

Tarifs : Abonné 6€ | Plein 10 € | Réduit 10€ | Très réduit 6€ | Pass’ Famille 25€

Voir, entendre… et sentir au plus profond de son être Le Vallon d’Or 19 All. des Plantes, 49110 Montrevault-sur-Èvre Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire « L’Autre de Moi » est le deuxième spectacle de Laurent Dupont autour du thème «Présence et Absence».

Avec ce second volet, il puise dans les berceuses, cette relation privilégiée entre les adultes et les jeunes enfants, pour réaliser un spectacle visuel et sonore, utilisant différents langages : la musique, le corps, la voix et les arts plastiques.

Un moment intergénérationnel, où l’interprétation reste ouverte à la sensibilité de chacun, dans le respect de ses émotions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T10:30:00+01:00

2023-03-08T11:00:00+01:00 Slaven Rebelo

