Le valet de deux maîtres Centre Culturel du Sillon Pleubian, samedi 13 avril 2024.

La Troupe du Grenier de Paimpol présente : Le valet de deux maîtres d’après Carlo Goldoni.

A Venise, on négocie les derniers arrangements du mariage qui doit unir Clarice, la fille de Mme Bisognosi, à Silvio, le fils du Docteur Lombardi.

C’est à la suite de la mort de Federigo Rasponi, assassiné à Turin dans une embuscade, que Mme Bisognosi, qui s’était engagée à lui donner sa fille en mariage, n’avait pas hésité à l’unir à Silvio dont Clarice est amoureuse.

Un premier rebondissement survient à l’arrivée d’un valet, Truffaldin, qui annonce la visite de son nouveau maître, Federigo Rasponi, de Turin.

Rebondissements et quiproquos sont le moteur de cette pièce dans laquelle Carlo Goldoni parle aussi du sort des femmes et des valets dans une peinture de la bourgeoisie de son époque.

Roland Vivès l’a adaptée pour La Troupe du Grenier sous la forme d’un mélodrame vif et gai.

Distribution par ordre d’apparition :

Annie Mazurié : Sméraldine, femme de chambre de Clarice et Serveuse

Sylvie Le Normand : Mme Bisognosi, mère de Clarice.

Anthony Foezon: Docteur Lombardi, père de Silvio et Serveur et Portefaix

Emilie Gouriou : Clarice fille de Mme Bisognosi et Serveuse.

Vincent Toti: Silvio, fils du Docteur Lombardi et Serveur et Portefaix

Maud Lejeune : Mme Brighella hôtellière.

Samuel Peron : Truffaldin serviteur.

Alexandra Bocher : Béatrice, amante de Florindo.

Christian Perrard : Florindo, amant de Béatrice.

Costumes et décors : Annie Mazurié

Lumières : Samuel Perron.

Musique : Sylvie Le Normand (guitare), Samuel Perron (orgue et concertina)

Accessoires décors : Christian Perrard.

Affiche : Claire Echavidre

Mise en scène : Roland Vivès .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 21:45:00

Centre Culturel du Sillon 55 rue du Boisgelin

Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne

