Les Visites du Jeudi > Brasserie La Frontière Brasserie La Frontière, 6 juillet 2023, Le Val-Saint-Père.

Fabrication et vente de bières

Visite d’une brasserie artisanale normande fondée par deux toqués de la bière.

Venez découvrir le processus de fabrication de la bière et échanger autour de ce breuvage..

2023-07-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-06 16:00:00. .

Brasserie La Frontière Route de la Quintine

Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie



Manufacture and sale of beers

Visit a Norman brewery founded by two beer enthusiasts.

Come to discover the process of beer making and exchange around this beverage.

Producción y venta de cerveza

Visite una cervecería artesanal normanda fundada por dos entusiastas de la cerveza.

Venga a descubrir el proceso de elaboración de la cerveza y a debatir sobre esta bebida.

Herstellung und Verkauf von Bier

Besuchen Sie eine handwerkliche Brauerei in der Normandie, die von zwei Bierfreaks gegründet wurde.

Lernen Sie den Herstellungsprozess von Bier kennen und tauschen Sie sich über dieses Getränk aus.

