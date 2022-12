Mini’ski ! Le Val Saint Paul, 12 février 2023, Baratier.

Mini’ski ! 13 – 17 février 2023 Le Val Saint Paul

524€ (dont 500€ de prise en charge de l’Etat pour les publics éligibles au dispositifs)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Val Saint Paul 05200 Baratier Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans notre centre de vacances, entouré de montagnes, un programme original pour les skieurs en herbe afin de :

• Découvrir la montagne aux travers de diverses activités ;

• Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement ;

• Prendre conscience du rôle de chacun dans la protection et la sauvegarde de notre environnement ;

• Responsabiliser l’enfant face à son matériel ;

• Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la montagne et du respect de l’environnement.

Pour des vacances à la neige ayant pour but essentiel de favoriser l’épanouissement, le bien-être ensemble, le plaisir et la découverte de l’environnement montagnard. Ce séjour est destiné aux enfants souhaitant des vacances sportives résolument orientées vers l’activité ski alpin.

• Cours de ski ESF : 2 séances de 2h de cours avec l’ESF sont prévues en début de séjour pour se remettre tranquillement sur les skis.

• 3 journées de ski : le reste du temps nous irons skier avec les animateurs, par groupe de niveau et en fonction des envies de chacun.

• Jeux de neige : les animateurs proposeront des jeux de neige : luge, construction d’igloos, bonhommes de neige, batailles de boules de neige… pour vivre la neige version ludique.

Sur le centre : Si le temps ne permet pas d’assurer les activités extérieures dans des conditions de sécurité suffisante, direction la piscine de Baratier pour des séances de jeux ! Nous profiterons également des veillées organisées par les animateurs : soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, casino, spectacle, boum …



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T00:00:00+01:00

2023-02-17T23:58:00+01:00