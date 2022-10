P’tits trappeurs ! Le Val Saint Paul Baratier Catégories d’évènement: Baratier

Hautes-Alpes

P’tits trappeurs ! Le Val Saint Paul, 24 octobre 2022, Baratier. P’tits trappeurs ! 24 – 28 octobre Le Val Saint Paul

535

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Val Saint Paul 05200 Baratier Baratier 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Nous vous proposons un séjour de pleine nature pour partir à la découverte des magnifiques paysages des Hautes Alpes, s’initier à la vie en montagne et aux sports qu’on y pratique. Dans notre centre de vacances, entouré de montagnes, un programme original pour les aventuriers en herbe afin de : • Découvrir la montagne aux travers de diverses activités ;

• Découvrir la richesse et la fragilité de l’environnement ;

• Prendre conscience du rôle de chacun dans la protection et la sauvegarde de notre environnement ;

• Responsabiliser l’enfant face à son matériel ;

• Allier la pratique sportive à une meilleure connaissance de la montagne et du respect de l’environnement. Journée trappeur : Les enfants seront encadrés pendant 1 journée par des AMM (accompagnateur moyenne montagne). Ils appréhenderont progressivement les différentes techniques d’orientation de façon ludique (maniement de la boussole, lecture de carte et de paysage…), et apprendrons à reconnaitre la faune et la flore qui nous entoure pour parer à tout risque… avant de partir en rando, le temps d’une après-midi pour mettre en pratique toutes les connaissances acquises. Accrobranche : Une demie journée pour crapahuter dans les arbres, entre ponts de singe et tyrolienne. L’occasion d’appréhender la hauteur, l’équilibre et le dépassement de soi.

Canirando, lors d’une séance, nous apprendrons à communiquer avec nos chiens nordiques et à interagir avec lui. Munis de notre ceinture à traction, nous participerons à quelques jeux d’agilité où nous pourrons courir avec les chiens : sauts d’obstacles, tunnels, parcours… de quoi bien s’amuser ! Ce sera également l’occasion de les couvrir de caresse. En dehors des activités au programme, l’équipe d’animation sera présente pour proposer des activités, grands jeux et veillées aux enfants et leur faire passer un merveilleux séjour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Baratier, Hautes-Alpes Autres Lieu Le Val Saint Paul Adresse 05200 Baratier Ville Baratier Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Le Val Saint Paul Baratier Departement Hautes-Alpes

Le Val Saint Paul Baratier Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baratier/

P’tits trappeurs ! Le Val Saint Paul 2022-10-24 was last modified: by P’tits trappeurs ! Le Val Saint Paul Le Val Saint Paul 24 octobre 2022 Baratier Le Val Saint Paul Baratier

Baratier Hautes-Alpes