Sganarelle ou le cocu imaginaire – the musical Le val éveillé Arudy, 11 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Sganarelle, mari jaloux et possessif, soupçonne sa femme, Élise, d’avoir une liaison. On découvre finalement que toute cette histoire n’était qu’une mise en scène pour leur faire prendre conscience de la jalousie et des soupçons qui peuvent gâcher un couple. Peu importe que nous soyons en 2023 ou en 1659, la jalousie, l’amour, la haine, les déboires d’un couple, la société patriarcale sont restés presque inchangés. En jouant d’anachronismes avec des musiques contemporaines remastérisées et en incluant de la vidéo, ce spectacle est un voyage à travers le temps. Il modernise la pièce et recherche la quintessence même du propos de Molière pour apprécier la puissance des sentiments qu’éprouvent les personnages..

Le val éveillé

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sganarelle, a jealous and possessive husband, suspects his wife, Élise, of having an affair. In the end, we discover that the whole affair was just a set-up to make them aware of the jealousy and suspicion that can ruin a couple. Whether we’re in 2023 or 1659, jealousy, love, hatred, the trials and tribulations of a couple and patriarchal society have remained almost unchanged. Playing with anachronisms, remastered contemporary music and video, this show is a journey through time. It modernizes the play and seeks out the very quintessence of Molière?s intent, so as to appreciate the power of the characters? feelings.

Sganarelle, un marido celoso y posesivo, sospecha que su mujer, Élise, tiene una aventura. Al final, descubrimos que todo el asunto no era más que un montaje para hacerles tomar conciencia de los celos y las sospechas que pueden arruinar a una pareja. Ya estemos en 2023 o en 1659, los celos, el amor, el odio, las tribulaciones de una pareja y la sociedad patriarcal han permanecido casi inalterados. Jugando con los anacronismos, utilizando música contemporánea remasterizada e incluyendo vídeo, este espectáculo es un viaje en el tiempo. Moderniza la obra y busca la quintaesencia del mensaje de Molière, para que podamos apreciar la fuerza de los sentimientos de los personajes.

Sganarelle, ein eifersüchtiger und besitzergreifender Ehemann, verdächtigt seine Frau Élise, eine Affäre zu haben. Schließlich stellt sich heraus, dass die ganze Geschichte nur eine Inszenierung war, um den beiden bewusst zu machen, dass Eifersucht und Misstrauen eine Ehe zerstören können. Egal, ob wir uns im Jahr 2023 oder 1659 befinden, Eifersucht, Liebe, Hass, die Probleme eines Paares und die patriarchalische Gesellschaft sind fast unverändert geblieben. Durch das Spiel mit Anachronismen, zeitgenössischer Musik und Videoaufnahmen ist diese Aufführung eine Reise durch die Zeit. Sie modernisiert das Stück und sucht nach der Quintessenz von Molières Aussage, um die Macht der Gefühle der Figuren zu würdigen.

