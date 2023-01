Le Val Enchanté – Balade contée Tréhorenteuc Tréhorenteuc OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

Morbihan Tréhorenteuc Morbihan L’hiver a pris place mais les fées et chevaliers de la Table ronde veillent toujours dans les bois de Brocéliande… En parcourant une partie du Val Sans Retour, découvrez les aventures légendaires de la fée Morgane et bien d’autres !

RDV devant l’église de Tréhorenteuc. De 14h15 à 16h30.

Balade contée de 2 km, à partir de 6 ans. Prévoir porte-bébé si jeunes enfants (pas de poussette).

Du mercredi au dimanche, du 11 au 26 février.

Balades organisées par l’Office de Tourisme de Brocéliande (Paimpont). +33 2 99 07 84 23 Place Henri Gillard Devant l’église du Graal Tréhorenteuc

