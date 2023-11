Séjour ski à Vars Le Val d’Escreins Vars, 26 décembre 2023, Vars.

Séjour ski à Vars 26 – 30 décembre Le Val d’Escreins QF 0 à 500 € : 44 €

QF 501 à 650 € : 88€

QF 651 à 800 € : 133 €

QF 801 à 950 € : 177 €

QF 951 à 1100 € : 221 €

QF 1101 à 1300 € : 265 €

QF 1301 à 1500 € : 309 €

QF 1501 à 1700 € : 354 €

QF 1701 à 1900 € : 398 €

QF Supérieur à 1900 € : 442 €

Durant ce séjour adressé aux 10-14 ans les jeunes plongeront dans une expérience hivernale unique 100 % neige, ski et sensibilisation à l’environnement.

C’est à la station de Vars, hébergés par Club Alpes Pyrénées au sein du parc naturel du Val d’Escreins, que la Caisse des écoles vous accueille pour la troisième année consécutive.

Il s’agit avant tout d’offrir aux enfants un séjour au plus proche de la nature et de profiter de ces quelques jours pour découvrir ou redécouvrir les joies du ski en toute sérénité.

Le Val d’Escreins Lieu-dit Saint Marcellin, 05560 Vars Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « infoscde@la-seyne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 06 90 98 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T07:00:00+01:00 – 2023-12-26T23:59:00+01:00

2023-12-30T00:00:00+01:00 – 2023-12-30T20:00:00+01:00

Séjour nature ski