Au cours de leur séjour, les enfants apprendront à se prendre en main. Ils devront s’acquitter de certaines tâches de la vie quotidienne qui seront attribuées par les animateurs. L’objectif étant de les amener à plus d’autonomie. Pour certains d’entre eux, ce sera leur première expérience loin du cocon familial. Ils seront ainsi amenés à s’enrichir de la vie en communauté. Au cœur d’un espace de pleine nature, les enfants appréhenderont le milieu naturel d’Argonne. Ils apprendront à observer la nature de diverses façons différentes. La finalité est de mieux connaitre la nature afin de savoir la préserver. Des randonnées au cœur de la forêt leurs permettront d’allier à la fois le sport et le contact avec la nature. Cet environnement leur permettra également de sortir de leur quotidien urbain. Ils auront ainsi la possibilité de pouvoir respirer, de se libérer pour un temps de la vie du quartier et du stress qui l’accompagne.

Des animations culturelles seront aussi programmées. Des ateliers de peinture sur carreaux et sur assiettes, de poterie ou encore des visites de musée, de parc éolien et de moulin afin que les enfants puissent découvrir des pratiques nouvelles.

La diversification des activités proposées aux enfants permettra à ces derniers de se structurer en tant qu’individu, de développer son soi, ses goûts et de favoriser sa socialisation.

Le Val d'Ante Givry en argonne Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T08:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:59:00+02:00