ATELIER SENSORIEL Le Val-d’Ajol, 16 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

La MJC du Val d’Ajol vous propose un atelier sensoriel pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Au programme : activité de table lumineuse, objets fluos …* ( * sous réserve de modifications)

10€ l’atelier (1 enfant + 1 parent) ou 13€ l’atelier (1 enfant +2 parents) +8€ adhésion MJC

Places limitées sur inscription. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 11:00:00. 10 EUR.

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



The Val d’Ajol MJC offers a sensory workshop for children aged 2 and a half to 6. On the program: light table activity, fluorescent objects …* ( * subject to change)

10? workshop (1 child + 1 parent) or 13? workshop (1 child + 2 parents) +8? MJC membership

Places limited on registration

El MJC de Val d’Ajol propone un taller sensorial para niños de 2 años y medio a 6 años. En el programa: actividad de mesa luminosa, objetos fluorescentes, etc.* ( * sujeto a cambios)

taller de 10? (1 niño + 1 padre) o taller de 13? (1 niño + 2 padres) +8? abono MJC

Plazas limitadas en la inscripción

Das MJC du Val d’Ajol bietet einen sensorischen Workshop für Kinder von 2,5 bis 6 Jahren an. Auf dem Programm stehen: Aktivitäten mit einem Leuchttisch, Leuchtobjekte …* ( * Änderungen vorbehalten)

10? pro Workshop (1 Kind + 1 Elternteil) oder 13? pro Workshop (1 Kind + 2 Elternteile) + 8?

Begrenzte Plätze nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT