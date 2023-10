STAGE YIN YOGA PARENTS-ENFANTS Le Val-d’Ajol, 8 novembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

La MJC du Val d’Ajol et Kristine LACOSTE vous proposent un stage de Yin Yoga parents et enfants. Le mercredi 08 novembre et le mercredi 13 décembre 2023, de 16h30 à 17h30.

En salle de dojo, Le Val d’Ajol.

N’oubliez pas de prévoir plaid, coussin et doudou.

10€ le stage daté + 3€/inscrit par personne supplémentaire + 8€ d’adhésion MJC. Tout public

Mercredi 2023-11-08 16:30:00 fin : 2023-11-08 17:30:00. 10 EUR.

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



The Val d’Ajol MJC and Kristine LACOSTE offer a Yin Yoga workshop for parents and children. Wednesday November 08 and Wednesday December 13, 2023, from 4:30 to 5:30 pm.

In the dojo hall, Le Val d’Ajol.

Don’t forget to bring a blanket, cushion and comforter.

10? for the course + 3? per additional participant + 8? MJC membership fee

El Val d’Ajol MJC y Kristine LACOSTE ofrecen un taller de Yin Yoga para padres e hijos. Miércoles 08 de noviembre y miércoles 13 de diciembre 2023, de 16h30 a 17h30.

En la sala del dojo, Le Val d’Ajol.

No olvides traer manta, cojín y edredón.

10 ¤ para el curso fechado + 3 ¤/inscrito por persona adicional + 8 ¤ de cuota de socio del MJC

Das MJC du Val d’Ajol und Kristine LACOSTE bieten Ihnen einen Yin-Yoga-Workshop für Eltern und Kinder an. Am Mittwoch, den 08. November und am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, von 16:30 bis 17:30 Uhr.

In der Dojohalle, Le Val d’Ajol.

Vergessen Sie nicht, Plaid, Kissen und Kuscheltier mitzubringen.

10 Euro für den datierten Kurs + 3 Euro für jede weitere Person + 8 Euro MJC-Mitgliedschaft

Mise à jour le 2023-10-26 par OT REMIREMONT