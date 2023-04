THÉÂTRE ‘C’EST PAS LE MOMENT’ 9 rue du Devau, 6 mai 2023, Le Val-d'Ajol.

A 20h30 le samedi 6 mai chez Narcisse au Val d’Ajol, l’association ADMR du Girmont et du Val d’Ajol a le plaisir d’accueillir la troupe « les Théâtains » dans une comédie de Jean-Claude ISLERT : C’est pas le moment.. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 23:00:00. 6 EUR.

9 rue du Devau

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



At 8:30 pm on Saturday, May 6 at Narcisse in Val d’Ajol, the ADMR association of Girmont and Val d’Ajol has the pleasure to welcome the troupe » les Théâtains » in a comedy by Jean-Claude ISLERT : C’est pas le moment.

El sábado 6 de mayo a las 20.30 h en Narcisse’s de Val d’Ajol, la asociación ADMR de Girmont y Val d’Ajol tiene el placer de acoger a la compañía « les Théâtains » en una comedia de Jean-Claude ISLERT: C’est pas le moment.

Am Samstag, den 6. Mai um 20:30 Uhr bei Narcisse in Val d’Ajol freut sich die ADMR Association du Girmont et du Val d’Ajol, die Theatergruppe « Les Théâtains » in einer Komödie von Jean-Claude ISLERT begrüßen zu dürfen: C?est pas le moment.

