Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Val d’Ajol 88340 Le Val d’Ajol Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« link »: « http://francas70.fr/camps-cheval/ »}] A 600 mètres d’altitude, entre prairies et verdure, la Ferme Équestre » la Sentinelle » accueillera le camp cheval. Plusieurs activités seront proposées autour des poneys et des chevaux. Les enfants apprendront à les connaitre, à communiquer avec eux, à comprendre leurs réactions … Devenir un vrai cavalier à l’écoute du monde qui l’entoure. Au programme : initiation, promenade, voltige, monte à cru, travail à pied, … Mais également, grands jeux, tir à l’arc, construction de fusée à eau, visite, veillées … sont aussi au programme.

