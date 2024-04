Le Vaisseau fantôme Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 16 mai 2025.

Le Vaisseau fantôme Le Hollandais maudit, condamné à errer éternellement sur les mers, peut accoster tous les sept ans pour chercher son salut dans la fidélité absolue d’une femme. 16 – 27 mai 2025 Théâtre du Capitole De 10 à 125€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-16T20:00:00+02:00 – 2025-05-16T22:45:00+02:00

Fin : 2025-05-27T20:00:00+02:00 – 2025-05-27T22:45:00+02:00

Senta, promise à un autre, sera-t-elle sa rédemption ? Chef-d’œuvre d’un jeune Wagner en train de devenir lui-même, cet opéra fantastique, d’une imparable efficacité dramatique, déchaîne une musique passionnelle qui a la puissance des forces naturelles et surnaturelles. Servie par la direction magistrale de Frank Beermann et les prises de rôle des magnifiques Marie-Adeline Henry et Aleksei Isaev, cette production prolonge, après Wozzeck et Elektra, l’exploration poétique et tragique du répertoire allemand par l’un de nos plus grands hommes de théâtre, Michel Fau.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

opéra Wagner

Ivan Aïvazovski, Navires dans la tempête, 1860. Collection privée. © DR