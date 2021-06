LE VAISSEAU FANTÔME – DE RICHARD WAGNER Opéra de Massy, 12 novembre 2021-12 novembre 2021, Massy.

LE VAISSEAU FANTÔME – DE RICHARD WAGNER

du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Opéra de Massy

Condamné à errer sur les mers infinies, le navigateur qui a osé défier Dieu ne pourra espérer son salut que grâce à l’amour d’une femme. Tous les sept ans, il pourra toucher terre pour chercher celle dont la fidélité mettra fin à sa malédiction…Wagner, qui n’a alors que 30 ans, signe ici son premier chef-d’œuvre. Composant le livret et la partition, il intègre encore airs et récitatifs mais pose la première pierre ce qui deviendra son « drame musical », une œuvre totale où musique et récit unissent leurs forces colossales, où l’orchestre, opulent et tumultueux, s’affirme comme un personnage à part entière.Pour cette production créée aux Chorégies d’Orange, le metteur en scène Charles Roubaud explique avoir recherché « l’équilibre entre le réel et le surnaturel qui s’imbriquent étroitement dans l’opéra ». « La confrontation entre la société des hommes et le monde surnaturel est restituée avec un vrai sens des atmosphères : on y croit. » LE FIGARO

Tarifs: de 48€ à 91€

La légende fantastique du Hollandais volant.

