Lot-et-Garonne Agen EUR 5 5 Bœuf trad’ occitan », précédé d’un Atelier d’initiation au Bœuf! et suivi du « Vachement ‘Bal ». Le BOEUF:

Moment privilégié où un groupe de musiciens joue un morceau lancé par un des leurs; morceau qu’ils connaissent…ou pas ! Auquel cas, ils doivent l’attraper au vol… et ainsi de suite !.

Le répertoire utilisé pour ce bœuf sera issu des répertoires trad’occitan…mais le bœuf est ouvert aux musiciens de tous horizons ! Tout instrument, chant compris. Le bœuf sera précédé d’un ATELIER D’INITIATION:

Vous souhaitez jouer avec d’autres, mais n’osez pas, pensez ne pas être

capable de jouer en « bœuf » et/ou ne savez pas comment faire: cet atelier

est fait pour vous !.

Répertoire trad’ occitan. Ouvert à tout musicien/chanteur ayant au moins 1

ou 2 ans de pratique. Bœuf trad’ occitan », précédé d’un Atelier d’initiation au Bœuf! et suivi du « Vachement ‘Bal ». +33 6 76 31 33 22 Culturas d’Oc Culturas d’Oc

