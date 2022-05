Le UN // espace tendu Le SHED,centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland), 10 mai 2022, Notre-Dame-de-Bondeville.

Le UN // espace tendu

Le SHED, centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland), le mardi 10 mai à 19:00

**Espace tendu** est un dispositif de jeu orchestral organisé en une architecture particulière, à l’intérieur ou à l’extérieur. Chacun des membres du UN est à son plan de travail, une table. Chaque poste/table touche celui de l’autre dans une succession horizontale. Il n’y a aucun espace libre entre les postes. C’est un grand serpent qui se déploie ou épouse les contraintes du relief de l’aire de jeu. On peut aussi prendre l’image des étales sur un marché avec tous les stands collés les uns aux autres et la diversité juxtaposée de leurs propositions. **Ce qui ce joue** : une durée – entre 1h30 et 4 heures – est décidée en fonction des lieux et des désirs respectifs de l’orchestre et de l’organisateur. Chacun des membres est responsable de son timing et du contenu de sa proposition musicale ou d’action. Ils commencent et s’arrêtent de manière commune. La dynamique de jeu de chacun est relative à son espace sans l’intention de projeter le son ou l’action vers l’extérieur. C’est le spectateur/auditeur qui s’approche d’un des stands ou écoute en plan large ce qui se propage dans l’espace. Le spectateur déambule à sa guise. Ce sont toutes ces différentes perspectives d’écoute et de regards qui font d’Espace tendu une expérience unique pour chacun. **Le UN** est une société d’improvisation : “Chacun d’entre nous est engagé dans la réalisation artistique autant que dans l’organisation sociale, non hiérarchique, de l’ensemble.” Le UN regroupe selon les contextes 21 musicien.ne.s, 2 cinéastes et 1 plasticien lumière, 1 performer. C’est l’individu et sa pratique qui sont au centre de cette expérimentation en orchestre et non sa dilution dans le collectif. Il leur importe de préserver leur singularité au sein d’une masse protéiforme sans obstruer l’espace collectif. Le UN improvise (Unité Nodale), invente des dispositifs de jeu (Espace tendu, Les B.I.L. Mottes), travaille avec l’image cinématographique (Unkino).

Tarif adulte 5 € / gratuit pour les -18 ans

Concert performance

Le SHED,centre d’art contemporain de Normandie (site Gresland) 12 rue de l’Abbaye 76960 Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T19:00:00 2022-05-10T21:00:00