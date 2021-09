Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau Le turonien pour les nuls Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire Le tuffeau fait partie de notre paysage. Mais connaissons-nous véritablement cette roche ? Du haut de son âge vertigineux, 90 M d’années, cette pierre au coeur tendre a encore beaucoup à nous apprendre ! Le géologue Fabrice Redois vous livre tous les secrets du tuffeau… ou presque.

En partenariat avec Fabrice Redois, géologue, enseignant-chercheur à l’Université d’Angers

Conférence maintenue en visio ; sur place selon l'évolution sanitaire. Informations et lien fournis lors de la réservation.

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/

