de 19h30 à 21h00

. payant Qu’est ce qu’une billetterie complice ? Une billetterie où chacun·e choisit son tarif : 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€. En réservant en ligne, par téléphone ou sur place, vous indiquez votre choix sans aucun justificatif. La billetterie complice est également solidaire et propose des tarifs à 2€ ou la gratuité sur place, le soir même.

Le Tunnel est la création originale de la 5ème édition du projet Convergence, projet de théâtre intergénérationnel et pluridisciplinaire réalisé de A à Z par des amateurs·trices du nord-est parisien, porté par l’association Belleville Citoyenne. Un tunnel. Pas n’importe lequel. Le tunnel qui relie La Chapelle et Gare du Nord. Ça fourmille là-dedans ». C’est dans ce souterrain emprunté chaque jour par des milliers de personnes que nous découvrons l’histoire de Rosa, Maïk, Destin, Lila et 6 autres personnages. Ils s’entrecroisent, se percutent, stagnent dans ce tunnel. Lorsque tout à coup une alerte vigipirate les arrête… — Mise en scène : Elsa Jauberty

Texte : Hannaë Grouard-Boullé

Scénographie : Isabel Loyer

Avec Samy Berkani, Axel Danon, Djamal Khelifati, Paule Lacroix, Marine Leher, Karim Mohsen, Maël Raharisaona, Esdras Registe, Sofiane Sibachir, Yacine Sibachir, Maia Stemmann. Une création réalisée lors de plusieurs ateliers d’écriture, de jeu et de scénographie vidéo avec la participation de Lisa Attafi, Andrei Chevalier, Elodie Fradet, Eugène Malkawi, Leila Miretti, Julie Rilos, Nina Schuchman et Marina Ximener Antonacio. PARTENAIRES Belleville Citoyenne La Colline Théâtre National BELLEVILLE CITOYENNE Fondée en 2010, Belleville Citoyenne est une association de quartier qui milite pour une réelle éducation populaire. L’association cherche à favoriser l’expression artistique amateure, l’émergence d’outils culturels renforçant l’esprit critique, le développement de compétences de travail en commun, ainsi que l’organisation d’événements populaires à visée émancipatrice. LE TUNNEL est la création originale de la 5ème édition du projet Convergence, projet de théâtre intergénérationnel et pluridisciplinaire réalisé de A à Z par des amateurs·trices du nord-est parisien, porté par l’association Belleville Citoyenne. CONVERGENCE, un projet de création, était proposé aux plus motivé·e·s des participant·e·s aux ateliers théâtre, qui avaient pour but de monter une pièce de théâtre de A à Z. Ce projet a permis d’explorer les différents aspects de la création théâtrale à travers plusieurs ateliers : écriture, jeu, scénographie, création de décors et de costumes, création sonore et vidéos. MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/tunnel-projet-convergence-belleville-citoyenne 01 46 34 68 58 billetterie@mpaa.fr https://www.facebook.com/events/980988919240454 https://www.facebook.com/events/980988919240454 https://www.mpaa.fr/tarifs-modalites/billetterie-complice

© Droits réservés

