2023-04-30 – 2023-04-30

Landes . Le dimanche 30 avril au Tube à Seignosse.

19h30 ouverture des portes, 20h30 début du show Retrouvez une soirée 100% garage rock au Tube.

Au menu de votre soirée :

– The Darts, groupe de garage rock américain 100% féminin et féministe.

– Pussy Miel, groupe formé de figures emblématiques du milieu rock de chez nous (Circus, The Twin Stoners, Wave radio). Tarifs

Prévente : 10€

Sur place : 12€ Infos : www.le-tube-bourdaines.com

