« Le Truffadou » et la truffe Bilhac, vendredi 16 février 2024.

L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise

Deux jours d’animations, d’exposition et de conférences gratuites pour petits et grands !

Animation gratuite avec le Club de Modélisme ferroviaire de Brive

Vendredi et Samedi 14h 17h

Conférence l’histoire du TRUFFADOU le train touristique de Martel

Vendredi à 17h

Conférence la TRUFFE d’hier à aujourd’hui la Trufficulture

Samedi à 17h

Apéritif – dégustation (4€) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-17

Place de la Mairie

Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pac.bilhac@gmail.com

