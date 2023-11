Réveillon du nouvel an Le Truel Catégories d’Évènement: Aveyron

Le Truel Réveillon du nouvel an Le Truel, 31 décembre 2023, Le Truel. Le Truel,Aveyron Fêtez le nouvel an au Truel !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 55 EUR. Le Truel 12430 Aveyron Occitanie



Celebrate New Year’s Eve at Truel! ¡Celebra la Nochevieja en Truel! Feiern Sie das neue Jahr in Le Truel! Mise à jour le 2023-11-09 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Le Truel Autres Adresse Ville Le Truel Departement Aveyron Lieu Ville Le Truel latitude longitude 44.0496;2.755729167

Le Truel Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-truel/