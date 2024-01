FANNY RUWET LE TROYES FOIS PLUS Troyes, vendredi 12 avril 2024.

Le Troyes Fois Plus a le plaisir d’accueillir Fanny Ruwet les 12 et 13 Avril qui vient ici En rodage . Après un premier show (Bon anniversaire Jean, en streaming sur Canal ), un roman (Bien sur que les poissons ont froid, dispo en librairie) un court-métrage, plusieurs podcasts (Les Gens Qui Doutent) et quatre ans de chroniques sur France Inter, Fanny Ruwet revient avec un nouveau spectacle. Elle vous citerait bien les thèmes qui y sont abordés, mais c’est toujours en cours d’écriture. Donc tout ce qu’on peut promettre : c’est que ça sera drôle.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10