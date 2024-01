GREG EMPECHE MOI LE TROYES FOIS PLUS Troyes, jeudi 11 avril 2024.

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus, Greg a la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout.Empêchez-le ? Impossible ! D’où le sobriquet et dorénavant nom de scène, Greg Empêche Moi.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10