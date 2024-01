BENJY DOTTI LE TROYES FOIS PLUS Troyes, jeudi 28 mars 2024.

Un late show à l’américaine, mais sans les américains…Et sans le budget !Presque à la manière d’un Jimmy Fallon, Benjy Dotti nous présente son late show à l’américaine, au programme il caricature l’actu, les peoples, les politiques…Sketchs, parodies, performance live, grands moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci « En toute simplicité et pour pas cher » et oui c’est sans le budget !Sur des textes de Pascal Argence (Anne Roumanoff, Raphael Mezrahi…), Benjy Dotti que vous avez entendu sur Rire et Chanson, vu de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands du Rire, Les Années Bonheurs, C Cauet …), et sur le web avec ses parodies vues plus de 7 000 000 de fois, après son succès à L’Alhambra, vous présente son nouveau spectacle, mise à jour continuellement selon l’actualité .Textes : Benjy Dotti, Jérôme Leleu, Pascal Argence

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10