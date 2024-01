PARIS COMEDY CLUB LE TROYES FOIS PLUS Troyes, mercredi 27 mars 2024.

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération. Les meilleurs humoristes vont jouer sur Paris… Ce soir, ils viennent chez vous.Sébastien Giray présente les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne.Au programme, 3x 20min de stand up comme on les aime.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10