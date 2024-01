LAURENT FEBVAY LE TROYES FOIS PLUS Troyes, vendredi 22 mars 2024.

Comme vous. Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, est de retour.Après 3 spectacles, des milliers de vidéos sur les réseaux sociaux et une pièce à son actif, Laurent Febvay, le sniper de la vraie vie est de retour.Et ouais la vie de tous les jours ça le fait grave marrer et il est bien décidé a vous plier en 4, parce qu’il la vit à fond, comme vous !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10