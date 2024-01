REMI MARCEAU LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 9 mars 2024, Troyes.

Depuis plus de 10 ans, Rémi Marceau refait l’info quotidiennement sur Rire et Chansons…Dans « certifié CONforme aux originaux » vous découvrez les personnalités qui font l’actu en chair et en os, des textes sans cesse mis à jour, toujours en interaction avec le public…

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10