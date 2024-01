J’HABITE ENCORE CHEZ MA FEMME LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégorie d’Évènement: Troyes J’HABITE ENCORE CHEZ MA FEMME LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 1 mars 2024, Troyes. Comment faire comprendre à votre ex qui habite encore dans votre appartement que vous avez besoin qu’il vous laisse la place pour recevoir votre dernière conquête ?Dans cette comédie fraîche et légère où tout le monde a quelque chose à cacher, les situations abracadabrantesques et les quiproquo s’enchaînent entraînant le spectateur dans une aventure épique et néanmoins familière dans laquelle chacun pourrait se reconnaître.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30 Réservez votre billet ici LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10 Détails Catégorie d’Évènement: Troyes Autres Code postal 10000 Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 10 RUE LOUIS ULBACH Ville Troyes Departement 10 Lieu Ville LE TROYES FOIS PLUS Troyes latitude longitude ;

LE TROYES FOIS PLUS Troyes 10 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/