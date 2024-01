ELISE GIULIANI LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégorie d’Évènement: Troyes ELISE GIULIANI LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 29 février 2024, Troyes. Le premier spectacle où le gagnant repart avec la comédiennePrenez un Ch’ti, ajoutez une Italienne,ça donne Elise : un mélange chelou comme une pizza margherita, supplément maroilles et chicons gratin.Conséquences ? Des confessions (trop) intimes, de la drague (trop) cash, des vannes (jamais trop) trash.Si tu veux un spectacle calme et chiant, passe ton chemin mais rappelle-toi que tu es trop jeune pour l’Ehpad.Si tu veux une heure d’énergie débordante saupoudrée d’une élégance brute de décoffrage, viens, on est bien.Il se pourrait même que tu ne passes pas la nuit seul(e)… Note de l’artiste : « Je ne suis pas folle vous savez. »Note du père de l’artiste : « J’espère que je serai le gagnant. »Note de la mère de l’artiste : « Bon débarras ! »

