PAUL ADAM LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 24 février 2024, Troyes.

Finalement, il se décide à sortir de Paris et prend le risque de faire rire la province.Pensionnaire du célèbre Caveau de la République, prendant 16 saisons consécutives, Paul Adam est un étonnant « One Man Shower » à la personnalité rare.Splendide bouffon, entre férocité et tendresse, c’est un hurluberlu dévastateur qui écroule de rire le spectateur imprudent, le malmène dans une succession de cascades bouillonantes et le plonge dans l’humour des mots d’un réjouissant remie-méninge. Attention au départ, cramponnez-vous, lâchez-vous et …jubilez !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10