SOUN DEMBELE LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 21 février 2024, Troyes.

Dans la plus pure tradition du stand-up, il vous embarque dans son monde, armé d’un micro. Punchliner et improvisateur né, Soun maitrise toutes les palettes de l’humoriste moderne. En bref, il vous attend sur scène et vous dit : « See you soun ! »

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:30

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10