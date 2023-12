‘ON SE CONNAIT’ LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes ‘ON SE CONNAIT’ LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 15 février 2024, Troyes. john, romancier en mal de succès et vieux garçon psychorigide retrouve dans son salon au lendemain d’une fête, une femme en peignoir et amnésique ! Seules certitudes: elle a un caractère bien trempé et elle rêve d’être chanteuse.On va très vite s’apercevoir que le fait d’oublier tout de soi peut s’avérer parfois être bien utile … à l’un comme à l’autre! Un comédie qui vous fera tout oublier…ou presque !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30 Réservez votre billet ici LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10 Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Code postal 10000 Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 10 RUE LOUIS ULBACH Ville Troyes Departement 10 Lieu Ville LE TROYES FOIS PLUS Troyes latitude longitude ;

LE TROYES FOIS PLUS Troyes 10 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/