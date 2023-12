LES HYPNOTISEURS LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes LES HYPNOTISEURS LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 10 février 2024, Troyes. Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose avec Hors limites 2.0Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performancesVous êtes fumeur ? Un arret du tabac en direct est réalisé chaque soirVous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières.Vous avez des addictions ? Eliminez les le temps d’une soirée.Hors limites 2.0 est le premier spectacle d’hypnose bienveillant et thérapeutique.Vous avez des questions sur l’hypnose ? Les hypnotiseurs y répondront en fin de spectacle

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30
LE TROYES FOIS PLUS
10 RUE LOUIS ULBACH
10000 Troyes

