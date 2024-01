DUO ROCK PARTY LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégorie d’Évènement: Troyes DUO ROCK PARTY LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 8 février 2024, Troyes. C’est pas un mais deux groupes qui viennent faire vibrer Le Troyes Fois Plus, Bad Situtation et Misty Moonshine s’occuperont de mettre le feu sur scène le 8 Février !

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30
Réservez votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS
10 RUE LOUIS ULBACH
10000 Troyes

