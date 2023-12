WALY DIA LE TROYES FOIS PLUS Troyes Catégories d’Évènement: 10

Troyes WALY DIA LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 13 janvier 2024, Troyes. Après un show qui a rassemblé plus de 100 000 spectateurs, des dizaines de chroniques et un débit de 7,4 mots par secondes, Waly Dia revient sur scène et ne manque pas de choses à dire…

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 21:00 Réservez votre billet ici LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10 Détails Catégories d’Évènement: 10, Troyes Autres Code postal 10000 Lieu LE TROYES FOIS PLUS Adresse 10 RUE LOUIS ULBACH Ville Troyes Departement 10 Lieu Ville LE TROYES FOIS PLUS Troyes latitude longitude ;

LE TROYES FOIS PLUS Troyes 10 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/