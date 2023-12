A LA RESCOUSSE DU PERE NOEL LE TROYES FOIS PLUS Troyes, 30 décembre 2023, Troyes.

Pour les 3/10 ans.Rien ne va plus en Laponie ! Nous sommes à 10 jours de la veillée de Noël et le Père Noël est porté disparu !Les lutins n’ont aucune nouvelle de leur patron et il faut préparer les cadeaux… Mais il faut quelqu’un pour aller les distribuer. Noël ne serait pas vraiment Noël sans le Père Noël. Alors le lutin Elfie est désigné pour aller le sauver, et avant la veillée de Noël.Suivez le lutin Elfie dans ses aventures trépidantes pour sauver le Père Noël et sauver la fête de Noël !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10