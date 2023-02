Le Trouvère – Opéra Bastille (Paris) OPERA BASTILLE, 17 février 2023, PARIS.

Langue : Italien Surtitrage : Français / Anglais 2H55 avec 1 entracte EN QUELQUES MOTS :Dans la foulée de Rigoletto, Verdi n’aspirait qu’à faire du nouveau. Mais il avait beau s’impatienter, le projet d’adapter El Trovador, pièce du dramaturge espagnol Antonio García Gutiérrez, ne suscitait de la part de Salvatore Cammarano, son librettiste, qu’un enthousiasme modéré. D’où peut?être une intrigue rocambolesque, marquée par la malédiction d’une gitane sur fond d’Espagne médiévale et de troubadours. Pourtant, Verdi arrive à transcender cette histoire d’amour et de mort par la vertigineuse beauté du chant et une musique particulièrement inspirée, devenue un pilier du répertoire depuis sa création en 1853. Par la cohérence de sa mise en scène, qu’il situe dans le bruit et la fureur d’une guerre fratricide, Alex Ollé rend tout à coup possible la nuit, les châteaux, les soldats, les bûchers et la haine éternelle. Il TrovatoreOpéra en quatre parties (1853)D’après Antonio García GutiérrezMusique Giuseppe Verdi – (1813 – 1901)Livret Salvatore CammaranoDirection musicale : Carlo RizziLeonora :Anna PirozziInes :Marie-Andrée Bouchard-LesieurAzucena :Judit KutasiIl Conte di Luna :Quinn KelseyFerrando :Roberto TagliaviniManrico :Yusif EyvazovRuiz :Samy CampsUn vecchio Zingaro :Shin Jae KimUn Messo :Chae Hoon Baek Giuseppe Verdi, Salvatore Cammarano, Carlo Rizzi Giuseppe Verdi, Salvatore Cammarano, Carlo Rizzi, SAISON OPERA

OPERA BASTILLE PARIS Place de la Bastille Paris

