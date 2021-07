Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Le Trouvère – Il Trovatore Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Le Trouvère – Il Trovatore Théâtre Lisieux Normandie, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Lisieux. Le Trouvère – Il Trovatore

Théâtre Lisieux Normandie, le samedi 2 octobre à 18:00

Opéra en 4 actes (1853) de Giuseppe Verdi – Sous-titré en français. L’Opéra de Rouen Normandie fait une entrée de saison fracassante avec un chef-d’œuvre de Verdi, dans une mise en scène inédite qui explore la mémoire. Un enfant enlevé au berceau, une gitane accusée de sorcellerie, une vendetta, des amours contrariées… : tous les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. Ajoutez une musique inspirée, des chœurs impressionnants et les prouesses vocales des quatre chanteurs principaux : voilà comment Le Trouvère est devenu l’opéra de Verdi le plus populaire avec Rigoletto et La Traviata.

gratuit

Vidéotransmission en direct de l’Opéra de Rouen Normandie Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T21:00:00

