Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Le Trou se décale le dimanche ! Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Le Trou se décale le dimanche ! Saint-Maixent-l’École, 1 août 2021, Saint-Maixent-l'École. Le Trou se décale le dimanche ! 2021-08-01 09:00:00 – 2021-08-01 14:00:00

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Petit déj

Brunch salé et sucré

Assiette de charcut’

Huîtres

Vin blanc Musiques – Plaisanteries – Beurre ! Petit déj

Brunch salé et sucré

Assiette de charcut’

Huîtres

Vin blanc Musiques – Plaisanteries – Beurre ! Petit déj

Brunch salé et sucré

Assiette de charcut’

Huîtres

Vin blanc Musiques – Plaisanteries – Beurre ! Le Trou dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Ville Saint-Maixent-l'École lieuville 46.41085#-0.20238