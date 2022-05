Le trou Ragot et ses orchidées Saint-Ambroix, 21 mai 2022, Saint-Ambroix.

Outre une grotte, le site abrite une pelouse remarquable dont l’état de conservation en fait l’une des plus remarquables dans la région Centre-Val de Loire. La présence d’un affleurement calcaire très dur a permis à cet espace de ne pas être mis en culture. nElle abrite une quarantaine d’espèces de plantes que l’on peut qualifier de patrimoniales dont sept sont protégées (six à l’échelle régionale et une à l’échelle nationale). nCette balade guidée sera donc l’occasion de découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel sur la commune de Saint-Ambroix, avec son paysage particulier et sa faune et sa flore exceptionnelles. Orchidées sauvages, papillons et autres curiosités ne manqueront pas de nous surprendre par leur couleur, leur forme et leur joli nom.

Dans le cadre de la Fête de la nature, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le samedi 21 mai une balade nature à la découverte des orchidées au Trou Ragot (Saint-Ambroix)

