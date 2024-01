Le trou de la Sécu ! Centre Culturel des Hautes Bordes Semoy, vendredi 2 février 2024.

Le trou de la Sécu ! Une comédie toujours d’actualité… de Jean-Paul Cantineaux, mise en scène par Colette Terrier 2 18 février Centre Culturel des Hautes Bordes Entrée à votre bon cœur, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

La doctoresse Louise Sacrin, médecin généraliste et Gisèle Trobio, naturopathe, partagent la même salle d’attente et la même secrétaire.

Elles ne partagent rien d’autre, d’ailleurs ! Conception de la santé, méthodes de soins, agendas, durées de consultations, tarifs, conventionnement sécu…

Dans ce contexte, la salle d’attente va-t-elle pouvoir rester un terrain neutre bien longtemps ?

Surtout lorsque les clients et patients incontrôlables prennent parti et se mettent à jeter de l’huile sur le feu…

Centre Culturel des Hautes Bordes 141, rue du Champ Luneau, 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

comedie comédie