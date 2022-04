Le Trot’Thouars musical Sainte-Verge Sainte-Verge Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Verge

Le Trot’Thouars musical Sainte-Verge, 24 avril 2022, Sainte-Verge. Le Trot’Thouars musical Route de Saumur Départ de l’Hippodrome Sainte-Verge

2022-04-24 – 2022-04-24 Route de Saumur Départ de l’Hippodrome

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge EUR Pour la 33ème édition le Lion’s Club s’est mis en quatre pour vous proposer deux nouveaux circuits pédestres de 7 et 13 km jalonnés de rencontres musicales ! Bien entendu, vous retrouvez également la halte gourmande sur les parcours pédestres. Possibilité de dépistage du diabète avec le concours de l’école d’infirmières (IFSI) et d’atelier sur les gestes qui sauvent avec les pompiers de Thouars (2 ateliers limités à 10 personnes – sur inscription)

L’argent récolté sera reversé au profit d’ associations caritatives. Buvette sur place.

Route de Saumur Départ de l’Hippodrome Sainte-Verge

